La sorella di Ronaldo contro la Juve: "Benvenuto in un posto che ti merita"

Cristiano Ronaldo nelle vesti di un Re, con tanto di trono e corona, e un commento non certo tenero nei confronti del recente passato di CR7 (quello tinto di bianconero): "Benvenuto a casa amore mio, benvenuto in un luogo che ti merita. Che felicità, che orgoglio! Grazie per essere un così grande uomo". Questo il post su Instagram di Katia Aveiro, sorella del campione portoghese, che evidentemente non ha particolarmente apprezzato l'ambiente torinese, esultando per il futuro al Manchester United dell'illustre fratello.