La Rivolta del Mondo: un torneo, e non solo, per ricordare il Mister

Il lavoro incessante della figlia Clara, l'impegno di una "Fondazione" che opera con costanza nel sociale, l'affetto di un intero paese (e non solo), la presenza di amici, conoscenti, estimatori: nasce da questo e per questo "La rivolta del Mondo", il torneo di calcio giunto alla sua seconda edizione dedicato al compianto Emiliano Mondonico, il Mister di Rivolta d'Adda scomparso il 29 marzo del 2018. Appuntamento dunque a sabato 14 settembre, ovviamente nel suo paese natale, per una giornata di calcio, solidarietà, ricordo e divertimento.