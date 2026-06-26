La Norvegia si consola con la scoperta di Aasgaard, ma la faccia della squadra è quella di Bjorkan, sostituito per disperazione (sua)

Nato a Liverpool come i Beatles, battezzato con il nome di un immenso pianista jazz, Thelonious Gerard Aasgaard è entrato nel giro della Nazionale norvegese solamente l’anno scorso, a ventitrè anni, forse perché sperava di poter essere convocato da quella inglese. Invece poi ha seguito le origini materne (la mamma è di origine francese) e si sta guadagnando il suo spazio. Suo il gol che ha portato il risultato sul 2-1 dopo le prime due reti di Dembelè, un’azione personale partita da sinistra e conclusa con un destro dal limite, aiutato dall’immobilità della difesa francese. Però attenzione a questo ragazzo, che può esplodere definitivamente con i Glasgow Rangers e ha dei costi ancora abbordabili per chi ci volesse investire.