La moglie di Donati contro la Sampdoria dopo l'esonero: "Lo fate sembrare colpevole, ma è vittima dei vostri giochi sporchi"

La moglie di Donati, tramite social, si è espressa duramente nei confronti della società blucerchiata dopo l'esonero del marito
La Sampdoria ha iniziato questo campionato come aveva terminato quello concluso pochi mesi fa, con risultati deludenti e una piazza a dir poco contrariata. Il primo a pagare è stato l'allenatore Massimo Donati, la cui esperienza sulla panchina doriana è durata poco meno di tre mesi e si è conclusa con soli 5 punti raccolti nelle prime 8 giornate di campionato che relegano, in questo momento, la Samp al terzultimo posto in classifica.
L'esonero di Donati è arrivato dopo la sconfitta per 3-1 contro l'Entella, provocando ancor più confusione e malumore in una tifoseria che addossa la maggior parte delle colpe alla società blucerchiata. Ad alzare la voce dopo l'esonero di Donati è stata anche la moglie del tecnico, che attraverso i suoi social ha condiviso una durissima lettera in cui non ha risparmiato accuse dirette alla dirigenza.
“Complimenti. Avete avuto il coraggio di esonerare una persona che non ha mai avuto la possibilità di dimostrare il suo valore. Non gli avete mai permesso di mettere in atto i suoi schemi fin dall’inizio. Non gli avete dato strumenti, voce nelle scelte, e quando c’era da potenziare la squadra avete comprato giocatori a vostra scelta senza nemmeno consultare l’allenatore. Avete preferito chi conta i milioni in banca a chi ha fame, voglia e cazzimma necessaria per vincere le partite. Quando chiedeva “il fuoco dentro”, vi preoccupavate solo delle apparenze e dei vostri interessi. Ora per coprire i vostri errori fate pagare lui, l’unico che non si meritava questo. Una persona umile, rispettosa, seria e determinata. Una delle poche rimaste così nel mondo del calcio. L’avete lasciato solo in ogni conferenza stampa, senza mai avere il coraggio di metterci la faccia. Gli avete fatto prendere tutta la m***a sparsa in questi ultimi anni e siete riusciti a farlo sembrare il colpevole. Lui è arrivato solo alla fine dei vostri disastri già compiuti in passato, quando in realtà è stato solo vittima dei vostri giochi sporchi. Il karma esiste, raccoglierete quel che state seminando".