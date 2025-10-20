Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Filippo Galli: "Rigore giusto, questo Milan può vincere contro tutti"

20 Ott 2025 - 13:13
© IPA

© IPA

"Se metti una mano addosso a un avversario in quella situazione, è giusto assegnare il rigore. Gimenez certamente accentua la trattenuta di Parisi, ma il difensore non deve commettere quell'errore. Oltre alla manata, Parisi si trova proprio in una posizione non corretta nel difendere. Si è costretti a fare un gesto che solitamente non si fa. Mi sembra un episodio abbastanza eclatante". Così Filippo Galli, ex difensore del grande Milan prima di Sacchi poi di Capello, sul contatto Gimenez-Parisi e sul rigore che ieri sera ha deciso Milan-Fiorentina. "Il Milan di Allegri mi piace molto, la squadra ha trovato la quadra, ora sa difendere. Allegri l'ha detto da subito: per poter arrivare in alto bisogna togliersi questa abitudine di prendere il gol, caratteristica della scorsa stagione. Quest'anno il Milan può vincere contro tutti, l'anno scorso poteva perdere contro tutti", ha aggiunto. "Un grande vantaggio non giocare le coppe? In questo momento sì, c'è la necessità di lavorare sul dare certezza alla squadra. Sarebbe meglio per il Milan che fosse in coppa. Ma come ha dimostrato il Napoli l'anno scorso, senza coppe è possibile concentrarsi meglio su un'unica competizione", ha proseguito a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1. 

Ultimi video

01:04
MCH PSV GO AE MCH

Il Psv di Perisic batte il Go Ahead Eagles

00:09
MCH CHIVU SALUTA MCH

Chivu apre l'allenamento: "Prima di tutto il buongiorno ai giornalisti"

00:20
MCH GOLLONZO BAYERN MCH

Il "gollonzo" del Bayern, che ringrazia Bellingham

03:08
Milan-Fiorentina 2-1: gli highlights

Milan-Fiorentina 2-1: gli highlights

03:14
Como-Juventus 2-0: gli highlights

Como-Juventus 2-0: gli highlights

01:10
Genoa-Parma 0-0: gli highlights

Genoa-Parma 0-0: gli highlights

01:14
Atalanta-Lazio 0-0: gli highlights

Atalanta-Lazio 0-0: gli highlights

01:10
Cagliari-Bologna 0-2: gli highlights

Cagliari-Bologna 0-2: gli highlights

01:12
Allegri: "Milan capolista? La strada è lunga"

Allegri: "Milan capolista? La strada è lunga"

01:37
Ricci: "Vittoria da squadra"

Ricci: "Vittoria da squadra"

01:51
DICH DAVIDE NICOLA PER SITO 19 10

Cremonese, Nicola: "Ci siamo misurati contro l'Inter, continuiamo a imparare"

01:25
DICH LOCATELLI MIX POST COMO 19/10 DICH

Locatelli: "Dobbiamo essere più cattivi e non prendere certi gol"

00:56
DICH FABREGAS IN MIX 19/10 DICH

Fabregas: "Abbiamo anche sbagliato ma oggi abbiamo vinto e nessuno ne parlerà"

01:24
DICH VOJVODA IN MIX 19/10 DICH

Vojvoda: "Se pensiamo all'Europa? Guardiamo partita dopo partita"

02:57
ONE TO ONE TUDOR POST COMO 19/10 DICH

Tudor: "Settimana importante o decisiva? Sentito migliaia di volte, ma io penso poco a me stesso"

01:04
MCH PSV GO AE MCH

Il Psv di Perisic batte il Go Ahead Eagles

I più visti di Calcio

DICH SARRI PRE ATALANTA 18/10 DICH

Sarri: "In un altro club me ne sarei andato"

ONE TO ONE TUDOR POST COMO 19/10 DICH

Tudor: "Settimana importante o decisiva? Sentito migliaia di volte, ma io penso poco a me stesso"

Roma capolista...

Roma capolista... ma l'attacco è spuntato

Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

1) Cristiano Ronaldo, Al-Nassr: 238 milioni di euro

Ronaldo doppia Messi, Yamal entra in top 10: i calciatori più pagati

Domenica Como-Juventus

La Juve a Como per provare a guarire dal mal di pareggio

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:29
L'ex Inter Klinsmann: "Con sofferenza, ma l'Italia andrà ai Mondiali"
13:13
Filippo Galli: "Rigore giusto, questo Milan può vincere contro tutti"
12:25
Il Cagliari frena, senza Belotti mancano gol e tiri in porta
11:21
Cairo: "Simeone incarna lo spirito Toro"
11:18
Inter, Di Gennaro operato al polso destro