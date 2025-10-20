Filippo Galli: "Rigore giusto, questo Milan può vincere contro tutti"

"Se metti una mano addosso a un avversario in quella situazione, è giusto assegnare il rigore. Gimenez certamente accentua la trattenuta di Parisi, ma il difensore non deve commettere quell'errore. Oltre alla manata, Parisi si trova proprio in una posizione non corretta nel difendere. Si è costretti a fare un gesto che solitamente non si fa. Mi sembra un episodio abbastanza eclatante". Così Filippo Galli, ex difensore del grande Milan prima di Sacchi poi di Capello, sul contatto Gimenez-Parisi e sul rigore che ieri sera ha deciso Milan-Fiorentina. "Il Milan di Allegri mi piace molto, la squadra ha trovato la quadra, ora sa difendere. Allegri l'ha detto da subito: per poter arrivare in alto bisogna togliersi questa abitudine di prendere il gol, caratteristica della scorsa stagione. Quest'anno il Milan può vincere contro tutti, l'anno scorso poteva perdere contro tutti", ha aggiunto. "Un grande vantaggio non giocare le coppe? In questo momento sì, c'è la necessità di lavorare sul dare certezza alla squadra. Sarebbe meglio per il Milan che fosse in coppa. Ma come ha dimostrato il Napoli l'anno scorso, senza coppe è possibile concentrarsi meglio su un'unica competizione", ha proseguito a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1.