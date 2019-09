La Juventus ricorda Gaetano Scirea sul suo sito internet a 30 anni dalla tragica scomparsa del suo grande capitano. "È morto Gaetano Scirea, in un incidente stradale avvenuto in Polonia, dove si era recato per seguire la squadra che sarà la prossima avversaria della sua Juventus nella coppa". È la tarda serata di domenica 3 settembre 1989, l'Italia sportiva e non solo apprende la tragica notizia dalla Domenica Sportiva. È Sandro Ciotti a interrompere il programma e ad annunciare la scomparsa del campione. L'Italia però in quel momento, prima ancora del fuoriclasse, piange l'uomo. Gaetano aveva solo 36 anni e lasciava la moglie Mariella e il figlio Riccardo. Sono passati trent'anni esatti - si legge sul sito bianconero - ma l'eredità che Scirea ha lasciato è ancora intatta. Sul campo, dove ha vinto tutto: un Mondiale, sette scudetti, tutte le coppe organizzate dalla UEFA, un'Intercontinentale, due coppe Italia. Ma forse soprattutto fuori del campo.