La finale di Usa 94 si rigioca: rivincita Brasile-Italia

Il 9 gennaio 2020 a Fortaleza si rigiocherà la finale del Mondiale 1994 Brasile-Italia. In campo moltissimi protagonisti di quel caldissimo pomeriggio di Pasadena fatale per gli azzurri con la sconfitta ai rigori. Il grande assente sarà Baggio che calciò alle stelle dal dischetto, ma ci sarà Arrigo Sacchi in panchina. La Federazione brasiliana ha annunciato la presenza Zola, Albertini, Baresi, Apolloni, Benarrivo, Berti, Costacurta, Casiraghi, Evani, Mussi, Massaro e Tassotti.