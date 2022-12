La figlia di Pelé posta foto con il padre: "I momenti felici sono eterni"

SUI SOCIAL

Kely Nascimiento non si è separata da O'Rei durante tutta la sua degenza in ospedale a San Paolo

"Il tempo vola... i momenti felici sono eterni!". Così la figlia di Pelé, Kely Nascimiento, in un post su Instagram in cui pubblica un'immagine di famiglia con O'Rei sorridente. La donna non si è separata dal padre durante tutta la sua degenza in ospedale a San Paolo. Nella foto si vedono Pelé con Kely e le sue sorelle, Jennifer e Flavia, a un gala al Pelé Pequeno Príncipe Institute. È una fondazione che porta il nome del brasiliano e si dedica alla ricerca sanitaria per bambini e giovani.

Pelé è stato ricoverato il 29 novembre all'ospedale Albert Einstein, a San Paolo. In un primo momento era stato ricoverato per rivalutare la chemioterapia contro il cancro al colon e per curare un'infezione respiratoria, ma negli ultimi giorni le condizioni di salute del grande campione brasiliano sono peggiorate.