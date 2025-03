La Fifa studia una Goal Line Technology per tutto il campo

Basta dubbi su palloni usciti o in gioco: secondo quanto rivelato da Calcio e Finanza la Fifa starebbe studiando un modo per estendere la Goal Line Technology alle linee laterali e a quella di fondo: per farlo servirebbe aggiungere telecamere dedicate su tutto il perimetro del campo. Il principio sarebbe lo stesso della GLT: quando il pallone supera completamente una linea, l’arbitro riceverebbe una segnalazione immediata sul proprio orologio. Il nodo principale resta il numero di telecamere necessarie e i relativi costi, che attualmente per la sola GLT si aggirano sui 500-600 mila euro per stadio.