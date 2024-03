La Federcalcio francese nega l'interruzione dei match per il Ramadan: "Vogliono proibirci di essere musulmani"

L'ACCUSA

La questione riguarderebbe l'impossibilità di sospendere per alcuni minuti le sfide serali affinchè i calciatori di religione islamica possano interrompere il digiuno previsto dall'alba al tramonto

© Getty Images Il rapporto fra sport e Ramadan è stato spesso complicato. L'astinenza dall'acqua e dal cibo durante il giorno impedisce agli atleti di alimentarsi in vista delle competizioni avendo modo di interrompere il digiuno soltanto dopo il tramonto. Ciò spinge molti sportivi a interrompere la propria attività agonistica nelle ore serali per rifocillarsi, tuttavia questo non è autorizzato in Francia dove è scoppiata la polemica per la decisione degli arbitri di non autorizzare pause durante le sfide serali del campionato di calcio.

A differenza di quanto accade in paesi vicini come Germania, Olanda e Inghilterra, la federazione transalpina applica il principio di neutralità religiosa sancito dalla costituzione francese e complicando così la vita ai calciatori che intendono applicare il digiuno, ma soprattutto ponendo le basi per un'eventuale discriminazione come tuonato da Demba Ba, ex giocatore della nazionale senegalese, nato in Francia e musulmano: “Vogliono proibire loro di essere musulmani. Che piaccia o no, è parte della nostra identità che stiamo cercando di cancellare".

Vedi anche Calcio Antonio Rudiger risponde alle accuse di sostenere l'Isis: "Denuncerò chi etichetta come islamista" Il presidente della Federcalcio Philippe Diallo ha prontamente risposto alle accuse e si è difeso sostenendo come non vi sia alcun intento discriminatorio a fronte di queste scelte. "Nessuno nella Federazione, a cominciare da me, ha proibito a nessuno di digiunare. Non posso accettare che si dica che la FFF discrimina per motivi religiosi - ha spiegato il numero uno dell'ente francese spiegando come non possano esserci modifiche agli orari e alle pratiche comuni nei campi di allenamento esclusivamente per motivi religiosi -. Rispetto le convinzioni di tutti. Quando i giocatori vengono selezionati per la nazionale francese, non chiedo quale sia la loro religione“.