La Coppa del mondo per club in chiaro su Mediaset 20

Prosegue il binomio tra la rete tematica Mediaset “20” e il Grande Calcio. Dopo le sfide della Uefa Nations League arrivano - in esclusiva assoluta per l’Italia - i match della "Coppa del Mondo per Club Fifa 2020". Il torneo in onda sul canale diretto da Marco Costa, inizialmente previsto nel dicembre 2020 e slittato a causa della pandemia di Covid-19, si svolge in Qatar da giovedì 4 a giovedì 11 febbraio. Sei, le squadre partecipanti: tutte le vincitrici delle rispettive competizioni continentali, più la squadra campione nazionale del paese ospitante. A rappresentare l’Europa c’è il Bayern Monaco, grande favorito anche di questo torneo, che ha trionfato in Champions League.