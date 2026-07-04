La casa di Totti infestata da due mila vespe germaniche, l'intervento diventa virale: "Hai salvato il Capitano"

"Oggi intervento da Serie A". Così sui social, Daniel Palmieri, titolare di una azienda specializzata nella disinfestazione api, ha raccontato l'intervento avvenuto nella casa di Francesco Totti a Roma Nord. Casa che era stata invasa da oltre duemila vespe germaniche con tanto di nido. Accolto sul posto da Noemi Bocchi, compagno dell'ex capitano della Roma, come scrive Il Messaggero, l'esperto ha dovuto compiere un delicato intervento di bonifica come testimoniato dalle immagini postate su Instagram dallo stesso Palmieri.
Il nido era vasto e l'intervento si è rivelato più delicato del previsto: da lì a poco il vespaio avrebbe raggiunto dimensioni enormi. Alla fine il 35enne ha scattato una foto con Francesco Totti, descritto come "una persona umilissima. Ha sempre dato questa impressione e me l’ha confermata. E questo vale ancora di più per un super campione. Ha fatto la storia del calcio italiano". Tanti i commenti sotto al post come "Hai salvato IL Capitano! Daje" oppure "Stavolta l’assist glie l’hai fatto tu al Capitano!! Grandee".