La casa di Totti infestata da due mila vespe germaniche, l'intervento diventa virale: "Hai salvato il Capitano"

Il nido era vasto e l'intervento si è rivelato più delicato del previsto: da lì a poco il vespaio avrebbe raggiunto dimensioni enormi. Alla fine il 35enne ha scattato una foto con Francesco Totti, descritto come "una persona umilissima. Ha sempre dato questa impressione e me l’ha confermata. E questo vale ancora di più per un super campione. Ha fatto la storia del calcio italiano". Tanti i commenti sotto al post come "Hai salvato IL Capitano! Daje" oppure "Stavolta l’assist glie l’hai fatto tu al Capitano!! Grandee".