L'ultimo commovente abbraccio a Bruno Pizzul nella sua Cormons

"Siamo stati travolti da un affetto che non ci aspettavamo - spiega il figlio Fabio - in questi giorni lo abbiamo sentito quasi come un papà in condivisione. Durante la sua vita è stato parecchio in giro, oggi capiamo che averlo condiviso non ci ha tolto un qualcosa ma ci sta regalando un grande affetto". E ancora: "Mia madre gli aveva detto 'te ne devi andare quando non ti conosce più nessuno'. Così non ha fatto".