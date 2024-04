L'Inter riposa ma Inzaghi riscopre l'abbondanza: il rush finale al gran completo

INTER

Squadra al lavoro da domani: ad Appiano De Vrij, Arnautovic e Cuadrado che vedono il rientro

© Getty Images La sua centesima vittoria sulla panchina dell'Inter non è stata celebrata davanti ai microfoni causa... mancanza di voce. Ma nel post Inter-Empoli Simone Inzaghi ha trovato comunque il modo di comunicare alla squadra il rompete le righe sino a giovedì: due giorni pieni di riposo, solo domani dunque la ripresa in vista della trasferta di Udine. Riposo per quasi tutti, non per chi punta al rientro in Friuli o al più tardi con il Cagliari a San Siro il fine settimana successivo. De Vrij e Arnautovic si uniranno al gruppo tra venerdì e sabato e saranno dunque disponibili per il match contro i bianconeri, per Cuadrado invece più probabile il ritorno contro i sardi. Rosa nerazzurra così presto al completo nel momento decisivo della stagione, con l'ultimo sforzo prima di poter centrare l'obiettivo scudetto. La squadra è in salute, solo un poco meno brillante rispetto a un mese e mezzo fa e un tantino appannati alcuni protagonisti.

Nelle ultime uscite sono mancati i gol delle punte titolari, per Lautaro sono tre match senza reti e Thuram dopo l'infortunio subito nel match di andata contro l'Atletico Madrid non ha ancora recupero lo spunto e la rapidità di prima. Per entrambi, contando anche le convocazioni in nazionale, un periodo molto intenso quello appena trascorso: in queste settimane svolgeranno un lavoro più specifico per l'ultimo rush tricolore. Lo stato di forma convincente di Alexis Sanchez e il ritorno di Arnautovic offrono comunque a Inzaghi un ventaglio di scelte più ampio. Stesso discorso in difesa col recupero di De Vrij, addirittura abbondanza sulle fasce in previsione del rientro di Cuadrado. A centrocampo anche Calhanoglu è parso un poco affaticato ma per quanto Asllani abbia fatto bene quando è stato chiamato in causa, il turco è un intoccabile e stringerà i denti. Così come Mkhitaryan e Barella: non è tuttavia da escludere che a Udine possa trovare spazio dal primo minuto Frattesi. Discorsi però ancora prematuri: l'Inter torna ad allenarsi domani, solo da lì in poi l'avvicinamento all'Udinese.