In attesa della finale di Champions League tra Inter e Psg, per il club nerazzurro arriva un'ottima notizia dalla formazione Primavera. Grazie a un secco 3-0 rifilato alla Fiorentina, i ragazzi di Zanchetta si sono aggiudicati il titolo di Campione d'Italia per l'undicesima volta nella storia della club. Un trionfo che al Viola Park porta le firme di Bovo (20'), Berenbruch (81') e Lavelli (88') e conferma la forza del settore giovanile nerazzurro.