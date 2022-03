L'Inter dà appuntamento alla prossima Champions con oltre 60 milioni in più in cassa

IL BILANCIO

A tanto ammontano i ricavi minimi dovuti al raggiungimento degli ottavi di finale

L'Inter lascia la Champions nonostante il successo ad Anfield contro il Liverpool e dà appuntamento alla massima competizione europea all'anno prossimo con più consapevolezza di sé e... con un bel po' di euro in più nelle casse societarie: in totale, sommando tutte le voci possibili, nella peggiore delle ipotesi quasi 64 milioni di euro. Non a caso l'obiettivo dichiarato del club era raggiungere gli ottavi di finale: ogni ulteriore step sarebbe stato considerato un qualcosa in più, ma arrivare tra le prime 16 era un imperativo categorico non solo dal punto di vista sportivo quanto forse soprattutto da quello finanziario dopo due anni difficili dovuti alla pandemia.

Come scrive il portale CalcioeFinanza, l'Inter ha già incassato diversi milioni di euro considerando i 15,64 per il bonus partecipazione e i 15,9 milioni di ranking decennale/storico. A questo si sommanno i bonus per i risultati nella fase a gironi, quantificabili in 9,97 milioni di euro e il premio per aver raggiunto gli ottavi di finale, pari a 9,6 milioni. In aggiunto c’è poi la questione del market pool, la cui cifra potrà essere definita solamente al momento dell’uscita di tutte le italiane (la sola Juventus è tuttora in gioco): la quota minima incassata dai nerazzurri sarà pari a 12,8 milioni di euro. Se anche così fosse, calcolando l'ipotesi meno favorevole per i nerazzurri, l’Inter farebbe registrare ricavi da Champions per una cifra minima di 63,91 milioni di euro.