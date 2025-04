L'Inter come Taylor Swift, alloggerà al The Charles di Monaco: ecco quanto costano le camere

Come riporta la Bild, l’Inter trascorrerà la vigilia dell'andata dei quarti di Champions League contro il Bayern Monaco in una location d’eccezione: il lussuoso hotel "The Charles" di Monaco di Baviera situato tra la stazione centrale e la storica Karlsplatz. Si tratta di un elegante cinque stelle che ha ospitato in passato numerose celebrità internazionali, tra cui Taylor Swift, che vi ha soggiornato nell’estate del 2024 durante la sua trionfale tournée europea. Il prezzo delle stanze riflette il prestigio della struttura: si parte da circa 500 euro a notte per una camera standard, ma nei periodi di alta richiesta – come conferma anche il quotidiano teedsco – le tariffe possono superare agilmente i 1.300 euro.