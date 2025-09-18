L'Integrity Tour 2025-'26 parte da Monopoli

E' partito da Monopoli l'Integrity Tour della Lega Pro, che anche nella stagione sportiva 2025-'26 conferma il proprio impegno per prevenire e contrastare pratiche di match fixing, in un percorso ultradecennale di sensibilizzazione che ha coinvolto più di 13mila tesserati e 150 città. Saranno numerosi gli eventi ospitati dai club della Serie C, che avranno lo scopo di avvicinare ulteriormente la Lega Pro e le sue associate, coinvolgendo dirigenti, tecnici e calciatori della prima squadra e delle formazioni giovanili, destinatari del progetto organizzato con Sportradar AG e che vede la collaborazione anche dell'Associazione italiana calciatori. Regole e valori, pilastri dell'iniziativa, sono stati centrali già nella prima tappa allo Stadio Vito Simone Veneziani, dove la squadra pugliese si è fatta portatrice di legalità e cultura sportiva seguendo gli interventi del Segretario Generale di Lega Pro, Emanuele Paolucci, del Responsabile Integrity per l'Italia di Sportradar AG, Marcello Presilla, del referente territoriale Aic, Marco Piccini, e della rappresentante dell'Integrity Officer di Lega Pro, Alice Fraccari. L'Integrity Tour si sposterà domani a Casarano.