Euorpei 2032, Roma potrebbe avere due stadi: incontro positivo Uefa-Figc

Roma potrebbe avere (come Istanbul peraltro) due stadi per gli Europei di calcio del 2032 che saranno ospitati in tandem da Italia e Turchia. E' una delle ipotesi - apprende l'ANSA - emerse in un incontro svoltosi oggi nella Capitale tra il sindaco Gualtieri, l'Uefa, la Federcalcio e il club giallorosso. La riunione - riferiscono fonti informate e concordanti all'ANSA - "ha avuto esiti positivi, e gli impianti in questione sarebbero l'Olimpico e lo stadio per il quale la Roma ha attivato la procedura di costruzione".