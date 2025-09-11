L'ex Napoli Ghoulam: "Donnarumma? Il PSG ha mancato di rispetto"

In un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, l'ex terzino del Napoli Faouzi Ghoulam ha parlato della nuova stagione e della favorita per la vittoria della Champions League. Il classe '91 indica ancora il Paris Saint Germain, al quale, però, rimprovera la gestione del caso Donnarumma: "Hanno fatto un errore clamoroso e hanno mancato di rispetto a Gigio. Hanno voluto accontentare Luis Enrique perché ha vinto, ma non puoi fare questo a un giocatore così decisivo per le vittorie. Donnarumma è tra i due, tre portieri più forti al mondo e sarà tra i dieci del Pallone d'Oro, ma se non fosse arrivato Guardiola cosa sarebbe accaduto?. È stata una scelta inspiegabile, una cosa stupida".