L'EMPOLI LANCIA L'INIZIATIVA A SOSTEGNO DI VALENCIA

L'Empoli ha deciso di schierarsi a sostegno di Valencia, duramente colpita dalla tempesta Dana. Il club toscano ha spiegato l'iniziativa in un comunicato stampa: "Un piccolo gesto per aiutare chi ha perso tutto. Dana che si è abbattuto nelle scorse settimane su Valencia e le zone circostanti ha portato devastazione e sofferenza, con oltre 200 morti, tantissime persone sfollate e una popolazione chiamata a rialzarsi dopo quanto successo. L’Empoli ha deciso di dare un aiuto concreto a tutti coloro che stanno vivendo questa situazione drammatica e assieme alla Misericordia di Empoli e chi vorrà dare il proprio contributo siamo pronti a raccogliere materiale utile per un’assistenza concreta e immediata, supportando chi ha perso tutto e rispondendo ai bisogni urgenti della popolazione valenciana. Da lunedì 11 a mercoledì 13 novembre, dalle 11.00 alle 17.00 la Terrazza del Carlo Castellani Computer Gross Arena diventerà un punto di raccolta, dove tutti coloro che vorranno dare un aiuto concreto alle popolazioni colpite, potranno donare ai volontari presenti scarpe, intimo, cappelli, vestiario per bambini, abbigliamento antipioggia, coperte, che saranno poi consegnate alla comunità valenciana".