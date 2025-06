L'Atalanta batte il Vllaznia nella prima gara della Eagle Cup, torneo U19 di Tirana

L'Atalanta ha battuto 1-0 il Vllaznia nella prima partita della Eagle Cup Tirana 2025, torneo internazionale giovanile sulle orme del famoso torneo di Viareggio in programma a Tirana, in Albania, dall’8 al 16 giugno. A regalare la vittoria alla formazione bergamasca un gol di Gabriel dopo 12". Dodici le squadre partecipanti alla manifestazione Under 19, tra cui un'altra italiana, il Verona, poi Teuta, Dinamo City, Apollonia, Dinamo FC Nigeria, Korriku (Kosovo), ASSM Camerun, Dreams Team, Partizani e Vora.