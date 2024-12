L'Album Calciatori Panini 2024 - 2025 in anteprima esclusiva con il numero 3603 di Topolino

Anche quest’anno, insieme a Topolino il leggendario album Calciatori Panini in anteprima esclusiva! Il numero 3603 del settimanale – in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 11 dicembre – sarà disponibile anche in formato megapack con l’Album Calciatori Panini 2024 - 2025 e 5 bustine, per un totale di 35 figurine. La raccolta più famosa del mondo del calcio torna a far sognare e sorprendere migliaia di collezionisti tra curiosità, informazioni e, naturalmente, ricerche e scambi di figurine. Tutte le squadre, i giocatori, le statistiche di Serie A e tanto altro ancora nel nuovo sticker album 2024-25. E, in più, tanto spazio ai Campionati di Serie B e Serie C. Questa è solo una delle tante sorprese del mese di dicembre di Topolino, che si prepara a festeggiare il Natale con Mirror Christmas, una nuova, imperdibile saga che occuperà ben tre numeri (dal 3603, in uscita l'11 dicembre, fino al 3605, in edicola dal 24 dicembre). Un grande evento che coinvolgerà sia Topolinia che Paperopoli e un gran numero di personaggi Disney, a partire da Pippo, Topolino, Gambadilegno e Macchia Nera, protagonisti della prima avventura scritta da Marco Nucci per i disegni di Giuseppe Facciotto e il colore di Manuel Giarolli, Topolino e il segreto del pianeta inosservabile. Oltre ad aver firmato la storia portante, Marco Nucci ha diretto l’intero progetto, guidando un team di sceneggiatori e disegnatori di alto calibro. Una squadra dal talento eccezionale composta da Bruno Enna, Marco Gervasio e Andrea Malgeri ai testi, e Giuseppe Facciotto, Corrado Mastantuono, Libero Ermetti, Andrea Maccarini, Nico Picone e Mattia Surroz ai disegni. A Topolino e il segreto del pianeta inosservabile sono dedicate anche due cover specchiate, una regular e una back, realizzate da Corrado Mastantuono. La saga – basata sul ribaltamento di punti di vista, situazioni e personaggi – è articolata e ricca di colpi di scena. I lettori verranno sorpresi da un inedito Zio Paperone che di colpo diventa un generoso filantropo, da una singolare versione di Gambadilegno a capo della polizia di Topolinia. O ancora da Pico De Paperis senza neanche mezza laurea, Pippo inappuntabile geometra, Orazio distruttore incapace di aggiustare alcunché, Gastone supereroe, Amelia scettica, Archimede malvagio… Insomma, sarà un Natale da vivere e “osservare” da un punto di vista decisamente insolito.

"I contenuti narrativi della storia principale avranno nette ripercussioni su tutte le avventure dei numeri che ci condurranno al 25 dicembre, andando a creare un'antologia di storie spiazzanti: a volte buffe, a volte inquietanti, oppure le due cose insieme (la mia opzione preferita)", racconta Nucci.

E poi, una sorpresa speciale per tutti gli amici di Topolino. Per celebrare il Natale in grande stile, il numero 3603 sarà disponibile anche con un’imperdibile copertina variant con effetto metal realizzata da Andrea Freccero per l’occasione. Un regalo esclusivo e in edizione limitata, disponibile fino a esaurimento scorte solo per chi si si abbonerà (o rinnoverà l’abbonamento) al settimanale. Una fantastica idea regalo anche per un amico o un famigliare: la copia speciale verrà spedita direttamente al beneficiario dell'abbonamento. Tutte le info su Panini.it o scrivendo a: abbonamenti@panini.it.