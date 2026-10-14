L'agente di Santiago Gimenez al veleno: "Milan club instabile, non è più quello di un tempo"

Intervistata da Tnt Sports Messico, Rafaela Pimenta, nota procuratrice, ha commentato l'avventura al Milan del suo assistito Santiago Gimenez. E lo ha fatto usando parole dure nei confronti del club rossonero: "Lui è arrivato a gennaio e come tutti sappiamo non è mai facile inserirsi - ha detto la Pimenta -. La continuità diventa impossibile, davvero impossibile, quando il club, come il Milan a quel tempo, non ha una struttura stabile. E quando la struttura non è stabile, è difficile per un giocatore trovare il suo posto, soprattutto se è straniero e arriva in un nuovo ambiente. Ha fatto una scelta di cuore visto che le offerte non mancavano. Il Milan sta attraversando un periodo di ricostruzione, il club che Santi conosceva da bambino era diverso".