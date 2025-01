L'agenda europea: Haaland sfida Palmer, il Chelsea per Man City in crisi

Haaland contro Palmer nella sfida tra il Manchester City, in inedita e duratura crisi, e il Chelsea, clou del fine settimana europeo. Tra le altre partite di rilievo ci sono Atletico-Villarreal, Lipsia-Leverkusen, Friburgo-Bayern e Nizza-Marsiglia. -INGHILTERRA: chissà se basteranno gli acquisti invernali di Reis, Khusanov e Marmoush (c'è in ballo anche Cambiaso) per trasformare la stagione flop del Manchester City, sorpassato dal Psg e a rischio ottavi di Champions. Guardiola, che ha anche problemi privati, è in grave difficoltà e spera di ripartire affrontando nel clou della Premier il Chelsea di Maresca, che è a +2 al quarto posto. Interessante il duello a centrocampo tra Gundogan e De Bruyne opposti a Caicedo e Enzo Fernandez. I citizens, che hanno perso sei gare, continuano a subire rimonte. Barra dritta per il capolista Liverpool che potrebbe ripetere la goleada già subita dall'Ipswich con i campioni. Non dovrebbero avere problemi Arsenal, Newcastle e Aston Villa, che affrontano avversari modesti. Molto interessante è la sfida tra le emergenti Bournemouth e Nottingham. E' sempre più un tormento la stagione delle attardate Manchester United (che neanche il quotato tecnico Amorim riesce a rivitalizzare) e Tottenham (-24 e -26 dalla vetta). I Red Devils hanno un impegno facile con il Leicester, più arduo quello degli Spurs nel derby col Fulham. Domani: ore 16 Bournemouth-Nottingham, Liverpool-Ipswich, Southampton-Newcastle, Wolves-Arsenal, 18.30 Man City-Chelsea. Domenica 26: 15 Tottenham-Leicester, 17.30 Aston Villa-West Ham, 20 Fulham-Man United. - SPAGNA: le ingenerose critiche non smuovono Ancelotti, che continua a pilotare con calma olimpica il Real Madrid, di nuovo leader della Lega ma che forse dovrà passare per gli spareggi in Champions. Dopo la scorpacciata di gol al Salisburgo c'è un turno facile a Valladolid. Più complicato il compito dell'Atletico, accreditato antagonista, che riceve il Villarreal, che insegue l'Athletic per il quarto posto. Dopo l'epica rimonta di Lisbona (5-4 in rimonta) il Barcellona cerca un po' di equilibrio (visto che in Liga non vince da cinque partite) ospitando il Valencia, destinato alla retrocessione. Dopo avrà il clou della Champions con l'Atalanta. Domani: ore 14 Maiorca-Betis, 16.15 Atletico-Villarreal, 18.30 Siviglia-Espanyol, 21 Valladolid-Real. Domenica 26: 13 Rayo-Girona, 16.15 Real Sociedad-Getafe, 18.30 Athletic-Leganes, 21 Barcellona-Valencia. - GERMANIA: prosegue la volata scudetto tra il Bayern, che ha migliore attacco e migliore difesa, e il Leverkusen che sta tornando competitivo come l'anno scorso. Entrambe sono in corsa per gli ottavi di Champions e hanno impegni severi in trasferta in Bundesliga. I bavaresi affrontano il Friburgo di Frigo, i campioni se la vedranno con il Lipsia di Sesko. Il Francoforte, prima di affrontare la Roma, dovrebbe rinforzare il terzo posto con l'Hoffenheim. Grave crisi per il Dortmund che dopo il ko di Bologna sta sostituendo Sahin con Kovac: facile però appare l'impegno col Brema. Domani: ore 15.30 Lipsia-Leverkusen, Dortmund-Brema, Friburgo-Bayern, Magonza-Stoccarda. Domenica 26: 15.30 Hoffenheim-Francoforte. - FRANCIA: nella sfida delicata col Manchester City il Psg ha sofferto ma ha ribaltato il risultato e ora dovrà pensare agli spareggi di Champions dopo il facile impegno col Reims. In Ligue1 nessun problema: i parigini sono imbattuti e inavvicinabili. L'ultimo a staccarsi è stato il Marsiglia di De Zerbi che amministra il secondo posto e si concentrerà sul clou col Nizza. Il Monaco, che non vince da cinque turni, riceve il Rennes prima di giocare in casa dell'Inter. Domani: 17 Monaco-Rennes, 19 Strasburgo-Lilla, 21.05 Psg-Reims. Domenica 26: 15 Le Havre-Brest, 17.15 Nantes-Lione, 20.45 Nizza-Marsiglia. Principali incontri degli altri campionati europei. In Olanda il capolista Psv riceve il Nac domani alle 20.45 mentre è stato rimandato l'incontro dell'inseguitore Ajax (-1) con i Go Ahead. In Portogallo il battistrada Sporting (che poi si misurerà col Bologna) ospita il Nacional domani alle 21.30. L'inseguitore Benfica, avversario della Juventus, gioca in casa del Casa Pia domani alle 19, mentre il Braga, prima di affrontare la Lazio, ha l'impegno col Boavista domenica alle 21.30. In Turchia l'imbattuto Galatasaray di Osimhen riceve il Konyaspor domani alle 17 mentre il Fenerbahce di Mourinho (-6) ospita il Goztepe Smirne domenica alle 17. In Croazia la Dinamo Zagabria, prima di affrontare il Milan,ha l'impegno casalingo con l'Istra 1961 domani alle 17.30. (ANSA).