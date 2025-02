L'addio di Giuseppe Rossi: "Alla Fiorentina il periodo più bello"

La carriera, gli infortuni, i rimpianti: "Ho vissuto fuori dall'Italia, libero di far correre il mio nome senza affiancarlo a nessun altro. Anche in Nazionale. Mi guardo alle spalle e ne vado fiero. Di quel che ho realizzato, delle emozioni regalate alla gente, di come mi sono comportato. Ciò che era in mio potere, l'ho controllato. Poi purtroppo ci sono anche cose più grandi di noi. E quelle cose succedono. Ho subito otto interventi alle ginocchia: sono tanti. Ma il mio modo di affrontarli, recuperare e andare avanti fa parte di me almeno quanto i miei gol. Nella vita ogni ostacolo aiuta a crescere. È così che si trova la serenità".