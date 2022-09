Kvaratskhelia sfida De Ketelaere: Milan-Napoli è una questione di talento

VERSO IL BIG MATCH

Il georgiano ha conquistato Napoli e impressiona per qualità e concretezza, il belga ha fatto sognare San Siro ma deve ancora sbocciare: ecco perché lo scudetto passa anche (e soprattutto) dai loro piedi

© Getty Images Uno non sbaglia una partita da quando è arrivato, l'altro ha regalato sprazzi di classe ma è ancora troppo discontinuo. Sul primo il Napoli si aggrappa per rincorrere lo scudetto, sul secondo il Milan ha scommesso per progettare un futuro luminoso. Il big match di domenica sera a San Siro dovrà necessariamente essere la loro notte: Kvaratskhelia da una parte, De Ketelaere dall'altra. In mezzo il primo, possibile, strappo tricolore a un campionato che parla molto di Napoli e Milan e allunga la sfida cominciata un anno fa tra Luciano Spalletti e Stefano Pioli.

Kvaratskhelia è quasi immarcabile. Ha già fatto quattro gol in campionato, regala assist, salta regolarmente l'avversario. Per contenerlo ci vorrà tutto l'ingegno di Pioli e sarà necessario accorciare il più possibili il campo stringendolo tra Calabria, Bennacer e l'esterno alto, probabilmente Messias. Se il georgiano parte in campo aperto, infatti, bene che vada puoi prendergli la targa, perché non lo fermi nemmeno con una cannonata.

De Ketelaere è geniale, ha colpi da fuoriclasse, testa alta e piedi raffinati, ma deve ancora entrare nei meccanismi, non semplici, del Milan, trovare la sua misura e la posizione in campo. Quando riesce a giocare faccia alla porta diventa imprevedibile, ha verticalità e ultimo passaggio. Senza gli strappi di Leao, squalificato, la sua capacità di mandare in porta i compagni sarà fondamentale. Da lui Pioli si aspetta un salto in avanti. Arriverà, non c'è dubbio, bisogna solo capire quando.

Kvaratskhelia, al contrario, è già sbocciato. Ha abbondantemente espresso tutte le sue qualità, le ha messe in mostra, le ha esibite. Non è un campione in divenire, è un campione fatto. Deve solo mantenere l'altissimo standard di questa prima parte di campionato, deve restare sull'onda senza farsi inghiottire da una città complessa. Spalletti su di lui sta costruendo il futuro del Napoli. Ha registrato difesa e centrocampo, gli mancavano forse freschezza e velocità sugli esterni. Problema risolto, e risolto bene.

La Scala del calcio, che aspetta l'acuto di De Ketelaere, è anche il posto perfetto per l'assolo del georgiano. Kvaratskhelia-De Ketelaere è la sfida nella sfida, gioventù per nulla bruciata: chi tira fuori l'asso, prende tutto.