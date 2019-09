Dopo il divieto imposto da Pristina alla disputa sul territorio del Kosovo di una partita fra Stella Rossa di Belgrado e una squadra locale, valida per i sedicesimi di finale della Coppa nazionale di Serbia, è stato deciso di far disputare l'incontro a Belgrado. A riferirlo sono i media serbi, secondo cui l'incontro tra Stella Rossa e Trepca (squadra di Kosovska Mitrovica che milita in terza categoria) - previsto per il 25 settembre a Zvecan (nord del Kosovo a maggioranza di popolazione serba), si giocherà nella capitale serba il 9 ottobre a causa di impegni della Stella Rossa. La Serbia non riconosce l'indipendenza del Kosovo, che continua a considerare come una sua provincia meridionale a maggioranza albanese.