Legrottaglie è certo: "Il Napoli dominerà anche il prossimo campionato"

"Il Napoli secondo me dominerà anche il prossimo campionato". Ne è sicuro Nicola Legrottaglie che ha poi ha fatto il punto anche sulle milanesi: "L'Inter resta un'avversaria importante, ma quest'anno non parte davanti a tutti come dodici mesi fa - le parole pronunciate a margine del FIP Silver Mediolanum Padel Cup. Se arrivasse subito qualche risultato negativo potrebbe essere difficile riprendersi sul piano psicologico. Il Milan invece è un punto di domanda: vediamo cosa vogliano costruire e in che modo".