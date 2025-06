Thomas Berenbruch, centrocampista dell'Inter, è intervenuto dal ritiro dell'Inter degli Usa per il Mondiale per Club: "Essere qui è un piacere, specialmente per noi giovani che conosciamo bene Chivu. Spero di esordire, ogni partita la ritengo un'opportunità per lasciare il segno in campo. Il gruppo è coeso, Chivu come ai tempi lo vedo entusiasta e ti trasmette il fuoco che ha dentro".