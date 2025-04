Kings League, il 22 maggio all'Inalpi sarà una tripla finale

La grande festa torinese della Kings League si divide in tre. Il prossimo 22 maggio all'Inalpi Arena di Torino, infatti, si disputerà non solo la finale del torneo italiano, ma anche di altri due paesi europei, la Spagna e la Francia. Come annunciato attraverso una nota ufficiale, sotto la Mole verrà decretato il vincitore dell'edizione italiana del torneo a sette ideato da Piqué, di quella spagnola e di quella francese. I fan arriveranno sotto la Mole da tutta Europa, l'appuntamento è per giovedì 22 maggio a partire dalle 18.