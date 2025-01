Kings League e Lega Serie A insieme per presente e futuro movimento

Il nuovo anno porta sempre qualcosa di nuovo e, nel panorama calcistico italiano, lo sviluppo più notevole è senza dubbio l'arrivo della Kings League, un'innovativa competizione di calcio a 7 nata in Spagna nel 2022, fondata dal leggendario calciatore spagnolo Gerard Piqué. Ogni lega regionale ha 12 squadre di proprietà di presidenti di squadra, grandi streamer, creatori di contenuti digitali e leggende del calcio di alto profilo, che competono per il titolo in un formato emozionante: undici partite per ciascuna squadra - con un calendario di sei gare a giornata - giocate in undici lunedì, playoff di fine stagione e una finale in grandi stadi come il Camp Nou dell'FC Barcelona, il Metropolitano dell'Atletico Madrid e l'Estadio Azteca del Messico. Il formato ha integrato elementi del gaming nel calcio tradizionale per produrre partite dinamiche e ad alto punteggio da 40 minuti, collegandosi a un pubblico della Gen Z attraverso i suoi canali e piattaforme digitali. Tutto questo per permette di creare esperienze sempre più coinvolgenti per il fruitore grazie a questo format innovativo in cui l'evento sportivo viene sceneggiato in modo più teatrale, abbracciando appieno la personalizzazione e l'immediatezza offerte dai media digitali.