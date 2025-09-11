Kenan Yildiz vince il 'Player Of The Month" di Agosto

Il primo "Player Of The Month" della stagione va al numero 10 bianconero Kenan Yildiz: il turco ha avuto la meglio su altre candidature forti come quella di Thuram e McTominay, la premiazione avverrà nel pre-partita del derby d'Italia tra Juve e Inter. Di seguito il comunicato della Lega:
Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di agosto è stato assegnato al calciatore della Juventus Kenan Yildiz. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Juventus-Inter, in programma sabato 13 settembre 2025 alle ore 18.00 all’ “Allianz Stadium” di Torino.
I voti dei tifosi sul sito http://serieapotm.easports.com/, combinati con i dati statistici individuali, hanno decretato come vincitore Kenan Yildiz, che ha superato campioni del calibro di Kristensen (Udinese), McTominay (Napoli), Nico Paz (Como), Soulè (Roma), Thuram (Inter).
