Rabbia Juventus, ma la strada per l'Europa è quella giusta

Juve-Nantes: le foto del match







































1 di 21 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 21 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

"Non temiamo sanzioni dalla Uefa" aveva dichiarato prima della partita col Nantes il Chief Football Officer della Juventus Francesco Calvo, ma il rigore non fischiato ai bianconeri nel finale della sfida coi francesi assomiglia molto a una piccola penalizzazione... Un fischio davvero dubbio che non fa altro che accrescere i rimpianti per una partita di certo mai dominata dalla squadra di Allegri ma senza dubbio sfortunata, la cui immagine simbolo è la traversa-palo di Chiesa nel secondo tempo. L'1-1 è un risultato pericoloso per i bianconeri in vista del ritorno, un risultato brutto se si considera che il Nantes è 13esimo in Ligue 1, ma un risultato che sta stretto a una Juventus che ha usato la fluidità tattica e sfruttato l’istinto di Di Maria per provare sempre a comandare il match.