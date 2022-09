Juventus, la stima della perdita del bilancio 2021/22 è di 250 milioni di euro

© Getty Images

Dai conti di Exor, holding della famiglia Agnelli che controlla il 63,8% del club bianconero, emerge la stima della perdita della Juventus relativa al periodo gennaio-giugno del 2022, pari a 132 milioni di euro. Sommandola a quella già ufficializzata dell'altro semestre (che va dal 31 luglio al 31 dicembre 2021), la perdita complessiva sarà quindi di circa 250 milioni di euro. In realtà, come sottolinea Calcio e Finanza, il dato va considerato tenendo conto che è utilizzato per la stesura del bilancio consolidato della holding anche se, solitamente, è un indicatore affidabile di quello che sarà il risultato definitivo del bilancio Juve.