Juventus imbattuta e combattiva: così Vlahovic ha trasformato anche Morata e Dybala

AMBIZIONI BIANCONERE

Contro l'Atalanta i bianconeri hanno proseguito la striscia positiva, ma l'arrivo del serbo ha cambiato le carte in tavola

Undici partite senza sconfitte in campionato sono un buon bottino per la Juventus che da Atalanta ad Atalanta, pur con il calendario asincrono, ha ritrovato solidità e certezze. L'1-1 di Bergamo acciuffato nel finale da Danilo è arrivato al termine di una sfida giocata ad altissimo ritmo in casa di una concorrente diretta per un piazzamento in Champions League e quel gol del brasiliano, nel recupero, rischia di diventare pesante come un macigno tra qualche mese. Getty Images

Lo scudetto non è più un pensiero secondo Massimiliano Allegri, ma non è vero che non lo è mai stato. La distanza con Milan, Inter e Napoli era tanta anche prima di Bergamo, ma lo stesso tecnico si è lasciato scappare un "se avessimo vinto oggi..." che fa ben intendere i propositi ambiziosi della sua Juventus.

La squadra bianconera paga un inizio di stagione balbettante, ma è con l'arrivo di Vlahovic e coi movimenti di mercato che sembra trasformata in campo, pur mantenendo qualche difetto cronico soprattutto nella fase difensiva.

Il serbo ha portato le proprie qualità e soprattutto la propria voglia di spaccare il mondo all'interno del gruppo juventino, ma soprattutto sembra aver ridato vigore a chi ora gli gioca a fianco. Morata si sta scoprendo un attaccante esterno di sacrificio di qualità, più pericoloso di prima e sgravato della pressione di essere terminale unico della manovra della Juventus. Dybala invece, meno propenso a lavori difensivi, sta trovando in Vlahovic un partner perfetto di sponde e uno-due in campo. Il tutto mentre lo stesso Vlahovic, anche se non segna, passa la serata a ripulire pallone sporchi facendo a sportellate con chiunque, come con Demiral.

La logica e le parole ora dicono che la Juventus deve giocarsi un piazzamento in Champions, ma intanto non perde più e anche quella è una notizia. Ci sarà la Champions a far capire di che pasta è fatta la squadra bianconera a livello caratteriale e di turnazioni, mentre Dybala - in attesa del rinnovo che non arriva - ha parlato da leader: "Felice per le 200 presenze in serie A con la Juve, un po' meno contento per il risultato: dobbiamo continuare a lavorare per le prossime partite e puntare sempre più in alto. Non accontentiamoci".