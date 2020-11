Juventus, De Ligt non vede l’ora: “Ready”

JUVENTUS

Una sola parola ("Ready") e una foto che esprime tutta la voglia di un ragazzo ancora in attesa della prima presenza stagionale. Matthijs de Ligt è finalmente pronto per tornare a giocare con la Juventus e si candida per una maglia dal primo minuto per la gara di sabato allo Stadium contro il Cagliari di Eusebio Di Francesco. L'infermeria dei bianconeri si svuota, perché oltre al rientro dell’olandese e di Alex Sandro, Pirlo ritrova anche Federico Chiesa e Paulo Dybala, che hanno superato i rispettivi problemi e oggi hanno lavorato regolarmente in gruppo.

L’ex Fiorentina era alle prese con un problema muscolare che gli aveva fatto saltare la Lazio e gli impegni con la Nazionale, Dybala invece non aveva risposto alla chiamata dell'Argentina a causa di una fastidiosa infezione genito-urinaria. Entrambi saranno a disposizione del tecnico bianconero per l'anticipo di sabato sera con il Cagliari, ma Pirlo dovrà ancora fare i conti con le assenze di Ramsey e soprattutto di Bonucci e Chiellini. Prove di futuro dunque per i bianconeri, che passano dalla BBC alla DDD (Demiral, Danilo, De Ligt).

