"Abbiamo dimostrato che siamo una grande squadra e quando facciamo un primo tempo così si vede. Abbiamo lavorato molto bene insieme." Così Kephren Thuram a Dazn dopo la vittoria sul campo dell'Udinese: "L'esultanza? Era come quella di Pogba, il mio giocatore preferito. Oggi gioco nella Juve come lui e ho fatto questa esultanza per lui."