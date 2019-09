Miralem Pjanic, uscito in anticipo contro la Fiorentina, cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno. "Gli infortuni purtroppo fanno parte del gioco. Valuteremo le conseguenze, ma ricordiamoci sempre di essere forti e attrezzati per ogni evenienza", scrive il bosniaco della Juventus su Instagram. "Ora dobbiamo pensare alla partita di mercoledì (contro l'Atletico in Champions ndr)", aggiunge il centrocampista bianconero.