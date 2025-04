Juventus, niente Parma: allenamento alla Continassa

La Juventus sta rientrando a Torino da Parma e si allenerà alla Continassa. È questo il cambio di programma in casa bianconera, dopo il rinvio a data da destinarsi delle partite di Serie A, a causa della scomparsa di Papa Francesco. Il tecnico Igor Tudor e i suoi ragazzi sono partiti dall'Emilia, dove questa sera avrebbero dovuto affrontare i gialloblù allo stadio Tardini, e hanno ripreso la strada verso la città della Mole. Nel pomeriggio infatti scenderanno in campo nel quartier generale per sostenere una seduta di allenamento e mantenere alta la concentrazione in vista dei prossimi impegni.