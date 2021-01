Juventus, le pagelle: gigantesco Szczesny, Cuadrado micidiale, CR7 chirurgico

LE PAGELLE DELLA JUVE

di

ENZO PALLADINI

Szczesny 7,5 – Quasi un miracolo al 28’ del primo tempo su testa di Lozano. Comunque intervento da grande portiere. E soprattutto è gigantesco nella parata di piede al 4’ di recupero.

Cuadrado 7 – Reduce dal Covid, manca un po’ di brillantezza ma ha un fiato che non ci si aspettava dopo lo stop. Tiene Insigne lontano dalla porta ma soprattutto ha la forza per il contropiede micidiale che porta il 2-0.

Bonucci 6,5 – Concentrato su sé stesso e sulla crescita del suo capitano Chiellini, partita senza sbavature evidenti.

Chiellini 6 – Alla ricerca della condizione migliore, stringe i denti e combatte per il bene del gruppo.

Danilo 6,5 – Schierato stavolta a sinistra, conferma di essere in una stagione magica. Attento negli anticipi, pericoloso negli inserimenti.

McKennie 6,5 – Primi minuti sulla destra prima di avere la licenza di inserirsi da trequartista, è sempre in movimento e questo è un gran pregio. Non ha grandi colpe sul rigore provocato.

Arthur 6,5 – Ogni tanto fa partire delle verticalizzazioni di grande intelligenza, che poi sono il motivo per cui è stato preso. Così così nel primo tempo, cresce molto alla distanza.

Bentancur 6 – Più o meno il solito giocatore, che non lascia traccia negli hilites ma che giustifica con la quantità la sua presenza.

(dal 39’ st Rabiot sv)

Chiesa 5 – Promette bene con qualche scambio ben riuscito, soprattutto con Ronaldo al quale però pesta spesso i piedi. Poi fa arrabbiare Pirlo perché si dimentica di dare una mano in fase di non possesso. E si spegne alla distanza.

(dal 1’ st Bernardeschi 6,5 – Entra molto bene in partita, sia con un’occasione immediata sia con qualche giocata giusta)

Kulusevski 5,5 – Fatica a trovare la posizione come succederebbe a chiunque si trovi a fare l’attaccante vero senza esserlo e al fianco di Ronaldo.

(dal 39’ st Morata 6,5 – Entra con lo spirito giusto nonostante i pochi minuti e segna il gol del 2.0 allo scadere)

Cristiano Ronaldo 6,5 – Non attraversa un gran periodo e lo conferma per un’ora in questa serata emiliana dopo la pessima partita con l’Inter. Poi sblocca il risultato con un blitz e non gli si può dire niente.

All.: Pirlo 6,5 – Si preoccupa soprattutto di coprire gli spazi per evitare gli errori di San Siro, alla sua squadra manca un po’ di piglio offensivo.