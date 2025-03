Juventus, la peggior sconfitta casalinga da 58 anni

La Juventus, sconfitta questa sera per 4-0 in casa dall'Atalanta, ha perso una gara casalinga di Serie A con almeno quattro gol di scarto per la prima volta dal 22 ottobre 1967 (0-4 nel derby con il Torino). Volgendo lo sguardo a una partita diversa dal derby, bisogna andare ancora più indietro, al campionato 1955/56 e allo 0-4 contro la Fiorentina. Questa è anche la peggior sconfitta da quando c'è lo Juventus Stadium, settembre 2011. A fine match con l'Atalanta fischi per tutti, applaudito solo Gatti al momento della sostituzione, con tanti tifosi che hanno lasciato lo stadio con largo anticipo.