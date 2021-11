Juventus e Napoli tra le password più usate dagli italiani nel 2021

CURIOSITà

La ricerca di NordPass svela che nella top 10 delle password più usate ci sono due squadre di Serie A. La più utilizzata? 123456

Il consiglio resta sempre valido eppure moltissime persone sembrano non ascoltarlo: quando si sceglie una password si dovrebbero usare combinazioni alfanumeriche semplici e/o riconducibili a dati personali. Eppure nella top 10 dei termini più usati in Italia per proteggere gli account ci sono anche Juventus (sesta) e Napoli (decima). La più usata? L'inossidabile, e facilmente aggirabile, 123456. Getty Images

La ricerca di NordPass è stata effettuata su 4 Terabyte di dati in 50 Paesi diversi e ha svelato come ogni persona possieda in media 100 account diversi. Per decifrare le prime dieci parole nella top 10 italiana, Juventus e Napoli, ci vuole meno di un secondo: forse è meglio trovare un'alternativa più sicura...