Juventus e Napoli a Firenze e Roma, sponda Lazio, per l'assalto alla vetta 

GLI ALTRI ANTICIPI

Bianconeri e azzurri a caccia di punti per puntare alla parte più alta della classifica

Fiorentina e Lazio non sono certo le avversarie più comode da affrontare per non restare lontani dalla vetta. Soprattutto fuori casa e soprattutto alla vigilia di due partite complicatissime in Champions League come quelle di Parigi e al 'Maradona' contro il Liverpool. Una tre giorni da far tremare i polsi a Juventus e Napoli ma anche due crash-test immediati per capire le prospettive per il futuro. Ma quanto turnover è consentito in un turno così complesso?

Allegri ha già detto che si tiene il convalescente Bonucci per il Psg ma sembra che anche Vlahovic, Cuadrado e la giovane rivelazione Miretti siano destinati a partire dalla panchina. Contro una Fiorentina scottata dalla sconfitta di Udine, la Juve non abbandona le tre punte, con De Sciglio che scala sulla parte destra della difesa, Danilo a fare coppia con Bremer in mezzo e Alex Sandro a sinistra. A centrocampo spazio dal primo minuto al neo arrivato Paredes in cabina di regia, con Locatelli e McKennie ai lati e il tridente Di Maria-Milik-Kostic in avanti. Sarà interessante capire come i bianconeri sapranno uscire dalla pressione alta della squadra di Italiano. Il playmaker argentino sarà fondamentale per opporsi all'aggressività viola, per poi azionare le mezze ali e gli uno contro uno degli esterni offensivi.

Spalletti si ritrova ad affrontare a Roma una Lazio che dovrà stare attenta a esasperare il pressing alto perché la nuova versione del Napoli, con Lozano e Kvaratskhelia cercati lungo linea con i lanci da dietro, sono pericolosissimi se gli si lascia spazio sull'esterno. Senza contare che in mezzo all'attacco c'è un elemento, Osimhen, che fa della velocità la sua arma migliore. Il Napoli si metterà a specchio con il 4-3-3 sarriano, con Lobotka, Anguissa e Zielinski a gestire il centrocampo. In difesa Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui davanti a Meret. Una sfida, quella dell'Olimpico, tra le più interessanti della giornata, con l'attenzione puntata su quanto Sarri sia disposto a non derogare dalle sue idee per non rischiare di farsi prendere in velocità dalle ripartenze azzurre.