Il giudice sportivo ha squalificato per due giornate l'attaccante della Juventus Yildiz. Il turco è stato espulso per condotta violenta nel recupero del primo tempo nel corso della sfida contro il Monza per una gomitata al brianzolo Bianco. Decisivo il Var che ha invitato il direttore di gioco all'on field review. Salterà i match con Bologna e Lazio, incroci decisivi per la qualificazione alla prossima Champions League. Per Yildiz anche un'ammenda di 10 mila euro.