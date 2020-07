Juventus, Douglas Costa va ko: stagione finita

CONTINASSA

Brutte notizie per Maurizio Sarri. Douglas Costa è di nuovo ko. Il brasiliano è stato sottoposto questa mattina, presso il J|Medical, a risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione di secondo grado a carico del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Tra 15 giorni verrà nuovamente rivalutato", ha scritto in un comunicato apparso sul sito ufficiale della società bianconera.

Per il bianconero, che aveva conquistato un posto da titolare, ora si saranno nuovi controlli, ma è certo che salterà il match di Champions League contro il Lione in programma il prossimo 7 agosto. Più probabile, tuttavia, che la sua stagione sia finita oggi. Se la Juve dovesse passare il turno, invece, potrebbe essere recuperato.

Douglas Costa si era infortunato prima del lockdown e questo è solo l'ultimo di una lunga serie di stop che lo hanno visto suo malgrado protagonista.

Per quanto riguarda la squadra, oggi scarico per chi ha giocato a Udine, esercitazioni tecniche e partita per il resto del gruppo. Domani di nuovo in campo nel pomeriggio.