NEL DOPO GARA

Juve, Bremer: "C'è gente che si nasconde". Spalletti: "Lui dentro la partita come tutti"

Scontro tra il tecnico e il capitano bianconero dopo la sconfitta con la Lazio

19 Ott 2026 - 09:05
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È scontro a distanza tra Spalletti e Bremer all'Allianz Stadium dopo la pesante sconfitta della Juve contro la Lazio di Gattuso. Il capitano bianconero si sfoga e attacca i compagni di squadra: "Non punto il dito, ognuno ha il suo carattere. Ma c'è gente che sente i fischi e si nasconde, chi ha paura e chi no. Io arrivo fino a un certo, non posso portare tutti in braccio". La replica del suo allenatore non si fa attendere: "È bene che faccia delle analisi, ma lui è dentro la partita di stasera come ci sono io - le parole di Spalletti all'indirizzo del suo giocatore - e prima di parlare della squadra bisogna parlare di noi stessi. Io lo faccio".

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Juve, botta e risposta tra Bremer e Spalletti: chi ha ragione?

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