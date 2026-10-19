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Juve, anche Conceiçao finisce ai box: lussazione alla spalla, torna dopo la sosta

Il portoghese va ko: lo stop sarà di tre settimane

19 Ott 2026 - 14:06
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Lussazione gleno-omerale. È l'esito degli esami a cui è stato sottoposto Francisco Conceiçao, calciatore della Juve e uscito con un forte dolore alla spalla dopo la sfida con la Lazio. Il portoghese è adesso costretto a tre settimane di stop come temuto prima degli esami. Una brutta notizia per Spalletti che ha già diversi calciatori out come Thuram, Yildiz, Locatelli, Grabara, Milik ed Ekhator. L'ex Porto si rivedrà dopo la sosta.

Di seguito la nota ufficiale della Vecchia Signora: "A seguito del trauma alla spalla sinistra riportato durante la partita contro la Lazio, Francisco Conceicao è stato sottoposto questa mattina presso il J|medical ad accertamenti diagnostici - si legge -. Gli esami hanno evidenziato gli esiti di una lussazione gleno-omerale, già ridotta nella serata di ieri. Il calciatore sarà sottoposto a terapia conservativa e ha già iniziato il percorso riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica".

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