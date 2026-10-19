Juve, anche Conceiçao finisce ai box: lussazione alla spalla, torna dopo la sosta

Lussazione gleno-omerale. È l'esito degli esami a cui è stato sottoposto Francisco Conceiçao, calciatore della Juve e uscito con un forte dolore alla spalla dopo la sfida con la Lazio. Il portoghese è adesso costretto a tre settimane di stop come temuto prima degli esami. Una brutta notizia per Spalletti che ha già diversi calciatori out come Thuram, Yildiz, Locatelli, Grabara, Milik ed Ekhator. L'ex Porto si rivedrà dopo la sosta.