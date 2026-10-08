Juventus, buone notizie da Alajbegovic: niente lesioni

Il classe 2007 era stato sostituito nel finale della partita contro la Svezia per crampi, per poi rimanere precauzionalmente a riposo nella quarta gara contro la Polonia per evitare qualsiasi complicazione. I controlli condotti dallo staff medico al JMedical hanno escluso lesioni o problemi di rilievo, confermando che il risentimento era legato semplicemente all'affaticamento muscolare.