Juventus, buone notizie da Alajbegovic: niente lesioni

Sospiro di sollievo in casa Juventus per le condizioni di Kerim Alajbegovic, rientrato a Torino affaticato e acciaccato dopo gli impegni disputati con la Bosnia.
Il classe 2007 era stato sostituito nel finale della partita contro la Svezia per crampi, per poi rimanere precauzionalmente a riposo nella quarta gara contro la Polonia per evitare qualsiasi complicazione. I controlli condotti dallo staff medico al JMedical hanno escluso lesioni o problemi di rilievo, confermando che il risentimento era legato semplicemente all'affaticamento muscolare.
Di conseguenza, il fantasista ha ripreso il lavoro svolgendo una seduta personalizzata insieme agli altri compagni rientrati dagli impegni internazionali.