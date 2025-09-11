Juve, Tudor pensa alla coppia David-Vlahovic per il derby d'Italia

La Juventus si avvicina alla super sfida contro l'Inter con l'incognita Conceiçao: il portoghese è in forte dubbio a causa di un problema muscolare e probabilmente non sarà della partita. Tudor sta valutando una soluzione offensiva diversa, con Yildiz ad agire dietro alle due punte che potrebbero essere David e Vlahovic. Il serbo, in questo inizio di stagione, ha dato segnali più che positivi, andando a segno nelle prime due partite di campionato pur entrando dalla panchina. L'allenatore bianconero potrebbe, perciò, dargli una maglia da titolare proprio nel primo scontro diretto stagionale.